وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور قبل إعلان تفاصيل الامتحانات

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور والطلاب بانتظار البيان الرسمي الخاص بالقرارات، اليوم الأحد، حول آلية الامتحانات والفصل الدراسي الثاني.وتسيطر حالة من الترقب على أولياء الأمور والطلاب بشأن آلية استكمال العام الدارسي وعقد امتحانات نصف العام الدراسي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء، أمس، تأجيل انطلاق نصف العام أسبوعا.وأضاف شوقي، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تصوير المؤتمر ونقله عبر التليفزيون المصري، على أن يتم نقله على باقي القنوات، بالإضافة إلى إصدار بيان رسمي لشرح التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وأيضا الصفحة الرسمية على فيسبوك.