ضبط سيدة جمعت بين زوجين في وقتٍ واحد بالغردقة

تمكن ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيدة جمعت بين زوجين في آنٍ واحد أحدهما رسمي والأخر عرفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.و تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى «س. م» في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين في وقتٍ واحد أحدهما رسمي والآخر عُرفي.وتم عمل التحريات وجمع المعلومات والتأكد من الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبطها بدائرة قسم أول الغردقة، وبمواجهتها أقرت بصحة المعلومات والواقعة، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة المختصة، والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.