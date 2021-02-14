اعتراض طائرتين مفخختين أطلقهما «الحوثي» باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة اللعربية السعودية.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان له اليوم الأحد، إن المحاولات الإرهابية لمليشيا الحوثي بالطائرات دون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.وتأتي هذه المحاولة بعد أيام من وقوع اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها السعودي من قِبَل المليشيا الحوثية، وأسفر عن احتراق طائرة مدنية على أرض المطار تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف العربي، في بيانه الأربعاء الماضي، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.