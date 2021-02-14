«أساسيات الإخراج التليفزيوني والسينمائي» ورشة بكلية اللغة والإعلام في الإسكندرية

نظم قسم الإعلام، بكلية اللغة والإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، ورشة عمل حول «أساسيات الإخراج التليفزيوني والسينمائي»، قدمها المخرج إبراهيم فخر، تحت رعاية عميدة الكلية، الدكتورة عبير رفقي.وجاءت الورشة، تحت إشراف رئيس قسم الإعلام، الدكتورة بسنت عطية، في إطار سلسلة من الندوات والورش التي يعقدها القسم لطلبة دفعة التخرج؛ بهدف صقل خبراتهم العملية وتوظيفها في إنتاج مشروعات تربط الجوانب النظرية بالتطبيقية.وتناول المُخرج، عملية الإخراج من بداية الفكرة والسكريبت، وصولا لأخر مرحلة وهي المونتاج، موضحًا علاقة المُخرج بالمؤلف، ومدى قابلية تدخل المخرج في تعديل النص؛ حتى يُلائم فكره وعرضه على الجمهور.وتحدث المخرج، عن فكرة بناء «اللوكيشن» وعلاقة المخرج بمهندس الديكور، موضحًا الفروق بين الميكروفونات المُستخدمة أثناء عملية التصوير، وأهمية الموسيقى، وشريط الصوت في أي عمل فني، لافتًا لبعض الخدع وأشكال القطعات المختلفة في المونتاج.يُذكر أن إبراهيم فخر، هو مُخرج مُسلسلات «ابن حلال، ووعد، وازي الصحة، وخرم إبرة، وخيط حرير»، وغيرهم من الأعمال الشهيرة.يُشار إلى أن كلية اللغة والإعلام، تشهد نشاطًا كبيرًا من طلابها، خاصة في مشروعات التخرج، والتي حضرها وناقشها رموز الإعلام في مصر.