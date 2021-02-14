رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أساسيات الإخراج التليفزيوني والسينمائي» ورشة بكلية اللغة والإعلام في الإسكندرية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:41 م
ورشة بكلية اللغة
ورشة بكلية اللغة والإعلام في الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
نظم قسم الإعلام، بكلية اللغة والإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، ورشة عمل حول «أساسيات الإخراج التليفزيوني والسينمائي»، قدمها المخرج إبراهيم فخر، تحت رعاية عميدة الكلية، الدكتورة عبير رفقي.

وجاءت الورشة، تحت إشراف رئيس قسم الإعلام، الدكتورة بسنت عطية، في إطار سلسلة من الندوات والورش التي يعقدها القسم لطلبة دفعة التخرج؛ بهدف صقل خبراتهم العملية وتوظيفها في إنتاج مشروعات تربط الجوانب النظرية بالتطبيقية.

وتناول المُخرج، عملية الإخراج من بداية الفكرة والسكريبت، وصولا لأخر مرحلة وهي المونتاج، موضحًا علاقة المُخرج بالمؤلف، ومدى قابلية تدخل المخرج في تعديل النص؛ حتى يُلائم فكره وعرضه على الجمهور.

وتحدث المخرج، عن فكرة بناء «اللوكيشن» وعلاقة المخرج بمهندس الديكور، موضحًا الفروق بين الميكروفونات المُستخدمة أثناء عملية التصوير، وأهمية الموسيقى، وشريط الصوت في أي عمل فني، لافتًا لبعض الخدع وأشكال القطعات المختلفة في المونتاج.

يُذكر أن إبراهيم فخر، هو مُخرج مُسلسلات «ابن حلال، ووعد، وازي الصحة، وخرم إبرة، وخيط حرير»، وغيرهم من الأعمال الشهيرة.

يُشار إلى أن كلية اللغة والإعلام، تشهد نشاطًا كبيرًا من طلابها، خاصة في مشروعات التخرج، والتي حضرها وناقشها رموز الإعلام في مصر.

موضوعات متعلقة

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجا تدريبيا للإقرارات الضريبية الإلكترونية

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب