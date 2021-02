كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة (صور)

حرص النجم كريم قاسم، أمس، على التواجد في الفاعلية التي أقامتها مبادرة إنقاذ محمية وادي دجلة بالتعاون مع Very Nile لتنظيف محمية وادي دجلة من المهملات والمخلفات البلاستيكية.وأكد كريم قاسم بعد مرور ساعات طويلة من جمع المخلفات، أنه يجب أن يكون لنا دور فعال في إنقاذ هذه المناطق الطبيعية، ووعي للحفاظ على هذه المناطق، وعمل إجراء تغييرات جذرية في طريقة استهلاكنا للموارد بشكل عام لحماية البيئة وإنقاذها.يذكر أن كريم قاسم هو سفير مبادرة Very Nile لإنقاذ النيل وحماية البيئة المدعومة من وزارة البيئة والأمم المتحدة United Nation، كما أن له دورًا فعالًا في دعم قضايا البيئة على المنصات المختلفة وفي الفعاليات الهامة.ومن أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "مملكة أبليس" بجزءيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان، كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي.