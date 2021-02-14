«مستثمري أسيوط»: اهتمام الحكومة بالاقتصاد المحلى أدى لتراجع التضخم

أشاد على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على الاقتصاد المحلي خلال الفترة الأخيرة.وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير، يرجع إلى اهتمام الحكومة في خفض أسعار الفائدة والتي لها تأثير على تراجع معدلات التضخم، فضلًا عن اهتمامها بزيادة المعروض من المنتجات المصرية في الأسواق.يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020.