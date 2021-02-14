زلزال بقوة 3 درجات يضرب مدينة بإقليم كردستان العراق

ضرب زلزال بلغت قوته 3.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، من دون أن يبلغ بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وأفادت وزارة النقل العراقية، في بيان صحفي، بأن مركز الزلزال يبعد 9 كم شمال غربي قضاء "كلار"، التابع لمحافظة السليمانية، مبينة أن السكان لم يشعروا بالزلزال.