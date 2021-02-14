مصرع فتاة وطفل على يد سائق بحلوان

شهدت مدينة حلوان حادث مآساوي بعدما دهس سائق سيارة ميكروباص فتاة وطفل، حال عبورهما الطريق بشارع برهان، دائرة القسم، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، وتحفظ ضباط مباحث قسم شرطة حلوان على السائق المتهم.وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة فتاة عمرها 15 سنة تقريبا وطفل عمره 6 سنوات تقريبا، تعرضوا لحادث سير بشارع برهان، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق سيارة ميكروباص بدهس الضحايا حال عبورهم الطريق، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة للوصول لأهل الضحايا.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.