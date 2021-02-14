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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:35 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
علي عواد
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أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأحد وصول 8 ماكينة غسيل كلوي جديدة ألمانية الصنع ماركة "فرزينيوس" من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك)، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع الماكينات طبقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه كما تعهد بتطوير المنظومة الصحية بمختلف مدن المحافظة، ونجح في ذلك من خلال تطوير العديد من المستشفيات بمختلف المدن وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، فإنه سيواصل ويكثف من اتصالاته بمختلف الجهات المعنية بصفة عامة وبالدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بصفة خاصة التى لا تبخل بشئ لخدمة أبناء المحافظة، للحصول على المزيد من الدعم.
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر
«كلنا جنبك».. 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة تصل البحر الأحمر

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