مؤشر مسقط يغلق منخفضا 0.087%

أغلق مؤشر سوق مسقط "30"، اليوم الأحد، عند مستوى 3556.41 نقطة منخفضا بـ3.1 نقطة بنسبة 0.087% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلقت على 3559.51 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و966 ألفًا و519 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 97.5% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 995 ألفا و540 ريالًا عمانيًا.