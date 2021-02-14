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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بمناسبة عيد الحب.. محمد محيي يقدم «أنت في دمي»

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:33 م
محمد محيي
محمد محيي
أحمد عارف
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بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، طرح النجم محمد محيي أغنيته السادسة "إنت في دمي" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، من ألبومه الجديد "بتاع زمان".. أغنية "إنت في دمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد، وهي من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن محمد محيي كان قد طرح من قبل خمس أغنيات، هي "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم.. تقول كلمات "إنت في دمى":..
انت في دمي حضن بيهون لي همي
أغلى من الدنيا عندي ماليش بعديك
سندي اللي ورا ضهري فتعبي
بنسي روحي وأنت جنبي برمي حملي عليك
ايد بتمسح دمعتي تطبطب عليا
اللي اشوفه الدنيا دي بعينه مش عينيا".

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