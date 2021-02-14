بمناسبة عيد الحب.. محمد محيي يقدم «أنت في دمي»

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، طرح النجم محمد محيي أغنيته السادسة "إنت في دمي" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، من ألبومه الجديد "بتاع زمان".. أغنية "إنت في دمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد، وهي من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".يذكر أن محمد محيي كان قد طرح من قبل خمس أغنيات، هي "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم.. تقول كلمات "إنت في دمى":..انت في دمي حضن بيهون لي هميأغلى من الدنيا عندي ماليش بعديكسندي اللي ورا ضهري فتعبيبنسي روحي وأنت جنبي برمي حملي عليكايد بتمسح دمعتي تطبطب عليااللي اشوفه الدنيا دي بعينه مش عينيا".