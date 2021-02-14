إطلاق «المسبحة الوردية» لكاثوليك مصر من مجلس سيدة الرسل (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية الحلقة الأحدث من حملة المسبحة الوردية عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك" لمجلس سيدة الرسل.والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، يرأسه الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة.