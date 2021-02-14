انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم، إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في ناحية جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا.وذكر المرصد السوري أن الانفجار أسفر عن عدد من الإصابات وسط معلومات عن سقوط قتلى لم يحدد عددهم بدقة بعد، وسط استنفار أمني كبير.وأشار إلى أن الانفجار سببه عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة، وأنه تم إلقاء القبض على امرأة يشتبه بأنها وضعت العبوة.