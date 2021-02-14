«القوى العاملة» تطلب عمال من ذوي الهمم لشركة بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الإلكترونيات بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال استيفاء بنسبة الـ5% لذوي الهمم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01226888846، والتواصل مع المدير المسئول مارينا جورج خليل، أو التوجه لمقر الشركة في مبنى 2، التجمعات الصناعية، العاشر من رمضان.