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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق حملة «أخلاقنا» بالتعاون بين وزارة الرياضة و«الشئون المعنوية»

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:40 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "أخلاقنا" من قصر البارون، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

وتركز المبادرة على إعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة، وعرض أفلام توعوية، ونشرها في مختلف الوسائل، وعبر صفحة مخصصة للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهتم بكل التفاصيل في شتّى القطاعات؛ سعيًا للوصول إلى الأفضل في القيم والإنشاءات والتطوير والتنمية بكل مشتملاتها، جنبًا إلى جنب بالاهتمام ببناء الإنسان المصري جوهر عملية التنمية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "رسالتنا في الوزارة ترتكز بالأساس على الإنسان، والاهتمام بالنشء والشباب في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إطار من التكامل"، لافتًا إلى التحديث الجاري لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة على صعيد قطاع الشباب بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية نشر القيم الفاضلة، وإرساء الأخلاق، وهو الذي تسعى إليه الوزراء من خلال مبادرة "أخلاقنا" ضمن المبادرات البناءة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة في تنفيذ تلك المبادرة؛ تأكيدًا على قيم التسامح والأخلاق.

حضر إطلاق الفعاليات عدد من الفنانين والإعلاميين منهم هالة صدقي، ولقاء سويدان، وهاني مهنا، وأمير صلاح الدين، وخيري رمضان، ومنى عبدالغني، والنائب سليمان وهدان، وعدد من قيادات الوزارة.

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