محافظة القاهرة تكثف أعمالها لانتهاء أعمال الصرف بمحيط شجرة مريم

واصلت محافظة القاهرة من تكثيف أعمالها للانتهاء من أعمال رفع كفاءة مسار العائلة المقدسة بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وقام اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية، بجولة مرورية وتفقدية لرفع الإشغالات وتجريد لشارع المطراوي، ومتابعة سير العمل بمشروع الصرف الصحى بشارع المطراوي، والحث على سرعة الانتهاء من المشروع، وذلك في إطار خطط التطوير الجارية حاليا بنطاق حي المطرية.وتأتي أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي بشارع المطراوي تمهيدا لبدء أعمال رفع كفاءة محيط شحرة مريم، والتي تستلزم انتهاء أعمال شبكات الصرف تحت الأرض لبدء الصرف ورفع كفاءة محيط شجرة مريم.تأتي الأعمال تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة شجرة مريم بشارع المطراوي بحي المطرية.