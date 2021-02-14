اختبارات تحريرية للمتقدمين لوظائف القرض الأوروبي بالفيوم

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الأحد، اختبارات تحريرية لـ104 متقدم إلى وظائف القرض الأوروبي التى أعلنت عنها الشركة في وقت سابق وذلك بمقر التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة.وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب، إن الاختبارات تتم على فترتين تطبيقا لإجراءات مواجهه كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين المتقدمين حيث تتم الاختبارات لعدد ٤١ متقدمًا تخصص عقود ومشتريات وسلامة وصحة مهنية وأخصائي جودة كفترة أولى موزعة على أربع لجان.كما تضم الفترة الثانية 63 متقدمًا تخصص مالى وادارى موزعة على 5 لجان وتجرى الاختبارات بحيادية وشفافية تامة ولجان تم تشكيلها برئاستى والمستشار القانوني للشركة وأعضاء من الشركة القابضة.