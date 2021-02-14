الأب يوحنا سعد يقدم أحدث حلقات حملة «كلمة الله» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله".وقال النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن حلقة اليوم تأتي حسب الطقس القبطي الكاثوليكي.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ضيف الحلقة هو الأب يوحنا سعد.وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس فالنتينو الأسقف شهيد عيد الحب، الذي تم تعذيبه وسجنه حتى يمنع، لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان، وحدث أنه علم الامبراطور بأمره، فجز رأس القديس بعدما أذاقه آلاما مبرحة.