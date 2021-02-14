مع عيد الحب.. محمد محيي يطرح «إنت في دمي»

طرح النجم محمد محيي أغنيته السادسة "إنت في دمي" من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، على موقع "يوتيوب"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.وأغنية "إنت في دمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل خمس أغنيات، هي: "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد، و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم.وتقول كلمات "إنت فى دمى":إنت في دمي حضن بيهون لي هميأغلى من الدنيا عندي ما ليش بعديكسندي اللي ورا ضهري فتعبيبنسي روحي وإنت جنبي برمي حملي عليكإيد بتمسح دمعتي تطبطب عليااللي اشوفه الدنيا دي بعينه مش عينيا