لجنة لاختيار مرشحي اللجان ومراقبي أوائل الدبلومات الفنية بالفيوم

تابع الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعيم بالفيوم أعمال لجنة اختيار المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبي أوائل الدبلومات الفنية 2021، بحضور المهندس طة البنا مديرعام التعليم الفني، والدكتور محمد عبدالمقصود، وحنان محمد عطية بالإدارة المركزية للتعليم الفني بالوزارة، والمهندس عماد فتحى، والمهندس أحمد الحصري بالتعليم الفني بالمديرية، والعلاقات العامة بالمديرية بمدرج مدرسة التجارة بنات بالفيوم.وخلال اللقاء، تم التأكيد على المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبي أوائل الدبلومات الفنية بضرورة العمل الجاد خلال فترة الامتحانات، والالتزام بالقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات ومنها تسلُم مقر اللجنة (معاينة مبني المدرسة والتأكد من سلامة الأثاث ومناسبته للطلاب ودورات المياة، وتخصيص مسئول للأمن داخل اللجنة)كما تم التأكيد على معاينة واختيار حجرة الكنترول، ومعاينة الورش والمعامل الخاصة بالامتحانات العملية والمعملية، وتجهيز كراسات الإجابة، وتوزيع العمل ومتابعته مع أخذ اقرارات الموانع اللازمة على جميع المنتدبين للعمل، ومتابعة دفاتر التوقيع.وكذلك تمت الإشارة إلى ضوابط استلام وفتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة سير الامتحان باللجنة، وتسليم كراسات الإجابة والتقرير اليومي النهائي، ومكاتبات اللجنة، وكذلك تحديد الأشخاص المسموح لهم بدخول مقر اللجنة من غير أعضاء لجنة سير الامتحان بعد التحقق التام من شخصياتهم والإشراف الطبي باللجنة.وتم اليوم المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان الدبلومات الفنية (تعليم صناعي)، وتستكمل المقابلات للراغبين فى العمل كرؤساء لجان (التعليم الزراعي والتجاري) غدًا الأثنين بمدرج التجارة بنات بالجون بمدينة الفيوم.في نهاية اللقاء، أكد وكيل الوزارة ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مقدمًا رسالة شكر لفريق العمل باللجنة ومسؤولى التعليم الفني للجهد المتميز المبذول فى العمل.