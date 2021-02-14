الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "التكريس".وذلك تحت شعار: "دعونا ألاّ نكلّ من تكريس الوقت للكتاب المقدّس والصلاة، كيما يُقبل لا "لِكَلِمَةِ بَشَر، بل لِكَلِمَةِ اللهِ حَقًّا" (1تسالونيكي2 13)، البابا فرنسيس.وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس فالنتينو الأسقف شهيد عيد الحب، الذي تم تعذيبه وسجنه حتى يمنع، لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان، وحدث إذا علم الامبراطور فقام بجز رأس القديس وبعدما أذاقه آلامًا مبرحة.