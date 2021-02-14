«التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات لصالح مشروعات متنوعة بالدول الأعضاء

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات مالية جديدة لصالح مشروعات اجتماعية وتنموية وتعليمية وثقافية في عدد من الدول الأعضاء، شملت دول الأردن والجابون ونيجيريا وغانا والسنغال والصومال.وأكد الأمين العام - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - استمرار المنظمة في تقديم المساعدات والدعم عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ والجامعات والمراكز والجمعيات والمستشفيات والمدارس في الدول الأعضاء.وثمن العثيمين الجهود التي تبذلها إدارة صندوق التضامن الإسلامي واستجابتها السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية، مهيبا في الوقت ذاته بالدول الأعضاء لتقديم الدعم المادي من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.