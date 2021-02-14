المجلس الرعوي للكاثوليك يهنئ شباب الكنيسة بالفلانتين (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "رسائل الفلانتين".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" من المجلس الرعوي بالإسكندرية.وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس فالنتينو الأسقف شهيد عيد الحب، الذي تم تعذيبه وسجنه حتى يمنع، لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان، وحدث إذا علم الإمبراطور فقام بجز رأس القديس وبعدما أذاقه آلامًا مبرحة.