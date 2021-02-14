«التأمينات»: نتائج مبشرة لفصل تقديم الخدمة عن تأديتها بـ«عمليات القاهرة»

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على زيادة نسب إنجاز الخدمات التأمينية بمركز العمليات الرئيسي لمحافظة القاهرة، والتي وصفها بالخطوة المهمة في اتجاه الإصلاح الإداري بفصل مكان تأدية الخدمة عن مكان تقديمها، حيث يعد مركز العمليات الرئيسي ثاني تجربة جاري استكمالها بعد مدينه الزقازيق لفصل الخدمة ودمج منظومة العمل بالقطاعات الحكومي والعام والخاص، حيث تم ضم 4 مناطق للقطاع العام والخاص وهي مصر الجديدة والنزهة، الزمالك، والمعادي، و5 مناطق حكومي وسط وجنوب وشمال القاهرة والمعادي ووسط الجيزة.وأشار عوض، خلال تفقده مقر المركز للاطمئنان علي سير العمل، إلى أن تلك التجربة ونجاحها سوف ينعكس على المواطن من حيث سرعة أداء الخدمة المطلوبة وكذلك الحصول على كافة الحقوق التأمينية، موضحا أنها تعتبر نواة لدمج كافة المناطق والمكاتب التأمينية للعمل بالمركز لتسوية الملفات وإعادة استغلال معظم مقار الهيئة كمكاتب أمامية تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين وإرسالها إلى مركز العمليات المختص بتسوية حقوق المواطنين.وأكد رئيس الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجاز بملف التامين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة ستنعكس أيضا بالإيجاب على موظفي الهيئة.