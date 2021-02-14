«إعلام القليوبية»: السيسي أول رئيس ينتصر للريف المصري

أكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، حول آليات تنفيذ الحملة الإعلامية لرفع الوعي بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول رئيس ينتصر للريف المصرى من خلال مشروع تنمية القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".وقال الدكتور إبراهيم راجح، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، إن المشروع يتم على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.وأضاف الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن اليوم شهد تدشين الحملة الإعلامية لرفع الوعى بالمشروع الرئاسي لتطوير الريف من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الإعلامية بقرى القليوبية بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدنى والأجهزة الحكومية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحملة خلق رأى عام داعم للمشروع وتحفيز المجتمع المدنى للمشاركة، إلى جانب التصدي للشائعات التي يروجها الإعلام المعادي ضد هذه المبادرة الوطنية وتوعية المواطن بالمبادرة وأهدفها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.