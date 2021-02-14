تسيير 6 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في السعودية

أفادت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأحد، بأنه سيتم تسيير 6 رحلات استثنائية إلى المملكة العربية السعودية؛ لنقل المصريين العالقين هناك في أعقاب قرار السلطات السعودية بإيقاف حركة الطيران القادمة من وإلى 20 دولة مختلفة، من بينها مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المصادر أن هناك 3 رحلات ستتجه إلى جدة، ورحلة إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى مدينة الدمام.يذكر أن شركة مصر للطيران كانت قد أعلنت أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة، لإعادة المصريين العالقين هناك في إطار تنظيم رحلات استثنائية وليست منتظمة.