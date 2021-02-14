إجراءات أمنية مشددة أمام الغرفة التجارية ببورسعيد

شهد محيط الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك في اليوم الأول لتجربة تحرير التنازلات عن البطاقات الاستيرادية عن طريق الغرفة.وقد أقامت مديرية أمن بورسعيد حرم أمن أمام مدخل الغرفة التجارية بوضع المتاريس الحديدية، ونشر قوات أمنية، وذلك لحماية المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية، وكذلك حماية المتعاملين من الخارجين عن القانون.من جانبهم قام أعضاء الغرفة التجارية بتجهيز مقاعد خارج الصالات المغلقة، وفرضت الدخول بالكمامة للمتعامل فقط، وذلك لحماية المتعاملين من مخاطر فيروس كورونا، كما وفرت الغرفة مظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس.صرح محمد رحيم عضو مجلس إدارة الغرفة، لـ "الدستور" أن الأمور تسير بشكل مستقر، وأكد أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتم بسهولة ويسر.