«المالية»: 6.9% زيادة في المصروفات خلال 5 أشهر

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 6.9% لتسجل 567.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2020-2021.وأوضح التقرير أن جهود الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.وارتفع إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 10 مليارات جنيه بنسبة 8.1% ليحقق 134.9 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بـ27 مليار جنيه لتصل إلى 38.4 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 0.2 مليار جنيه لتحقق 21.1 مليار جنيه.كما ارتفع الإنفاق على دعم الصادرات بنحو 1.4 مليار جنيه لتحقق 2.4 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية، بنحو 0.8 مليار جنيه ليصل إلى 2.1 مليار جنيه.