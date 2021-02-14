رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تُشاطر أمريكا مخاوفها حول عمل بعثة دولية تتحرى منشأ كورونا فى الصين

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:33 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
أ ش أ
طباعة
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددًا بذلك الانتقادات التي أبدتها الولايات المتحدة.

ودعا البيت الأبيض الصين يوم السبت، إلى إتاحة بيانات من الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا للبعثة، وقال إن لديه مخاوف عميقة فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها نقل ما توصل إليه تقرير المنظمة عن مرض كورونا.

وردًا على سؤال عن رد الفعل الأمريكي، قال راب لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إنه من الضروري أن تحصل البعثة على التعاون الكامل وعلى الإجابات التي تحتاج إليها.

وفي مقابلة أخرى مع «بي.بي.سي» أيضًا قال عضو بالبعثة إنه رغم أن السلطات الصينية لم تقدم كل البيانات الخام، فقد اطلع الفريق على قدر كبير من المعلومات وبحث تحليل الحالات الأولى.

وقال جون واتسون خبير علم الأوبئة الذي سافر إلى الصين ضمن وفد منظمة الصحة العالمية "سيكون أمرًا غير معتاد أن يقدموا البيانات الخام، لكننا اطلعنا على قدر كبير من المعلومات بالتفصيل في النقاش مع النظراء الصينيين".

ويوم السبت قال دومينيك دويار خبير الأمراض المعدية الأسترالي، وهو من أعضاء البعثة إن الصين رفضت إطلاع الفريق على كل المعلومات المطلوبة.

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب

23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة

عادل الميري يكشف حب فترة الطفولة: كانت البنات بالنسبة لي كائنات نورانية