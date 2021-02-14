بريطانيا تُشاطر أمريكا مخاوفها حول عمل بعثة دولية تتحرى منشأ كورونا فى الصين

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددًا بذلك الانتقادات التي أبدتها الولايات المتحدة.ودعا البيت الأبيض الصين يوم السبت، إلى إتاحة بيانات من الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا للبعثة، وقال إن لديه مخاوف عميقة فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها نقل ما توصل إليه تقرير المنظمة عن مرض كورونا.وردًا على سؤال عن رد الفعل الأمريكي، قال راب لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إنه من الضروري أن تحصل البعثة على التعاون الكامل وعلى الإجابات التي تحتاج إليها.وفي مقابلة أخرى مع «بي.بي.سي» أيضًا قال عضو بالبعثة إنه رغم أن السلطات الصينية لم تقدم كل البيانات الخام، فقد اطلع الفريق على قدر كبير من المعلومات وبحث تحليل الحالات الأولى.وقال جون واتسون خبير علم الأوبئة الذي سافر إلى الصين ضمن وفد منظمة الصحة العالمية "سيكون أمرًا غير معتاد أن يقدموا البيانات الخام، لكننا اطلعنا على قدر كبير من المعلومات بالتفصيل في النقاش مع النظراء الصينيين".ويوم السبت قال دومينيك دويار خبير الأمراض المعدية الأسترالي، وهو من أعضاء البعثة إن الصين رفضت إطلاع الفريق على كل المعلومات المطلوبة.