كنيسة القلب المقدس تحتفل بعيد القديسة بخيتة في الإسكندرية

احتفلت كنيسة القلب المقدس بالإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية بعيد القديسة بخيتة.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأب جال ماليز ترأس القداس الإلهي.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شارك في الصلاة 2 أيضًا من جماعة المؤمنين الذين حضروا للاحتفال.