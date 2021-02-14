محمد بن زايد يلتقي الرئيس الأوكراني في أبوظبي

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأحد، مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي يزور الإمارات حاليًا، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وقال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "سعدت بلقاء فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا في أبوظبي"، مضيفًا: "بحثت معه علاقات بلدينا المتميزة وفرص تنويعها وتعزيزها، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني، أن علاقات التعاون بين أوكرانيا والإمارات شهدت نموًا كبيرًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى ارتفاع وتيرة الصادرات الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى دولة الإمارات.جاء ذلك خلال حديثه مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عقب وصوله إلى أبوظبي، مساء السبت، في أول زيارة رسمية يقوم بها لمنطقة الشرق الأوسط كرئيس لبلاده، مهنئًا دولة الإمارات على نجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ.وأشاد "زيلينسكي"، بجهود دولة الإمارات لمحاربة فيروس كورونا المستجد محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات أحد أهم أولويات سياسة بلاده الخارجية.