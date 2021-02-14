الأنبا باخوم يهنئ شباب «الكاثوليكية» بعيد الفلانتين (فيديو)

أطلق الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، تهنئته لكل شباب وشابات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، لمناسبة عيد الحب، والتي جاءت في صيغة الفيديو.وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد القديس فالنتينو الأسقف شهيد عيد الحب، والذي تم تعذيبه وسجنه حتى يمنع، لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان، وحدث أن علم الامبراطور فقام بجز رأس القديس بعدما أذاقه آلامًا مبرحة.