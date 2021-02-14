«النقل»: تعقيم أتوبيسات وشبابيك تذاكر «السوبرجيت» 3 مرات يوميا

أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد، عن قيام شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبرجيت"، إحدى الشركات التابعة للوزارة، بأعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات وشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت وزارة النقل، في بيان لها، أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وتواصل تعقيم الأوتوبيسات 3 مرات يوميا، لضمان الوصول لأعلى مستوى من التعقيم والحفاظ على أرواح الركاب وضمان السلامة والأمان.