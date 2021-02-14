كواليس فيديو المطالبة بالقصاص بسبب حادث طلخا

رُصِد مقطع فيديو على "فيسبوك" لأب وشقيقه يطالبان فيه بأخذ حق أولاد الأول المتوفين في حادث وقع على طريق "طلخا- ميت الكرماء" بدائرة مركز طلخا في الدقهلية، ومناشدة المسئولين بمحاسبة المتسبب في الحادث.بالفحص تبين أن المتسبب في الحادث تمَّ ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وقد تحدد لمحاكمته أمام الجهات القضائية جلسة اليوم 14 فبراير.