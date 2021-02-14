الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس فالنتينو الأسقف

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس القديس فالنتينو الأسقف الشهيد.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، إنه ولد من عائلة أرستقراطية عام 176، في ولاية أومبريا الإيطالية، وتم تعذيبه وسجنه حتى يمنع، لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان.وأضاف "الفرنسيسكاني": "وحدث أنه علم الإمبراطور بأمره، فجز رأس القديس بعدما أذاقه آلامًا مبرحة، ودفن بعد استشهاده، وقد اكتشف قبره قبل حوالي نصف قرن، وقد بنيت كنيسة في روما في المكان الذي توفي فيه، واستمرت الجماعات المسيحية آنذاك بالاحتفال بهذا العيد الذي سمي على اسمه (القديس فالنتينو) الذي يرمز إلى الشهادة في سبيل الحب وسمي أيضًا في عالمنا اليوم بعيد الحب".