«دكر بط بفيونكة».. هدية «عمر الحريري» لزوجته في عيد الحب

«هابي فلانتين داي».. الجملة الأشهر في عيد الحب، إلا أن كل منا يحتفل بطريقته الخاصة، فالورود والشيكولاته طريقة تقليدية للاحتفال، إلا أن مواطن بورسعيدي قرر الاحتفال بطريقته الخاصة ويهادي زوجته بـ «دكر بط».«دكر بط بفيونكة»، هكذا قرر عمر الحريري، الموظف بالبريد، بمحافظة بورسعيد، الاحتفال مع زوجته بعيد الحب، وقال إن زوجته وأم أولاده فرحت بهديته، مشيرًا إلى أنه أكثر رومانسية من الورود والخروج، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الاجراءات الاحترازية.