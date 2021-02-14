فلسطين تسجل 804 إصابات جديدة بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 5.6%.وأوضحت الوزيرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 522 حالة تماثلت للشفاء، لتبلغ نسبة التعافي 93.3% خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 3 وفيات، حيث بلغت نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، فيما تم إجراء 5177 فحصا للكشف عن الفيروس.