«الزراعة»: خطة لزيادة إنتاج مصر من الأسماك 50%

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن هناك خطة لزيادة إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 50%، حيث وصل الإنتاج حاليا لمليوني طن، باعتبار أن مشروع "الفيروز" سيدعم الاستزراع في مصر، بوصفه أحد مشاريع القطاع الكبرى في الوقت الحالي، بإجمالي إنتاج 16 ألف طن، ومتوقع في أول عام أن يصل الإنتاج إلى 13 ألف طن أسماك.وقال مصيلحي لـ"الدستور"، إن الإنتاج من مشروع الفيروز قابل للزيادة مع التطوير واكتساب العمل للخبرات، كما أن هناك بحيرتان على 10 آلاف فدان في المشروع، يتم استغلالهما للصيد الحر، وسيتم إلقاء بعض زريعة أسماك المياه المالحة ليصيد منها الصيادين وبعض الهيئات، ومن المتوقع أن تنتج 4 آلاف طن أسماك بحرية سنويا، لافتا إلى زيادة إنتاج مصر من الأسماك البحرية من 18 إلى 20 ألف طن سنويا خلال الفترة الأولى من بداية المشروع.