25% زيادة متوقعة في الرحلات الأوكرانية إلى مصر مارس المقبل

قال احمد حسن، عضو غرفة شركات السياحة وأحد المتخصصين في السياحة الأوكرانية، إن السوق الأوكراني يعتبر المصدر الرئيسي للحركة السياحية إلى مصر حاليًا، كما أنه من أولى الأسواق التي استأنفت الحركة إلى مصر مع بدأ تشغيلها فى يوليو الماضي، موضحا أن المشاركه الإيجابية سواء القطاع الحكومي الممثل في وزارة السياحة أو القطاع الخاص من الشركات والفنادق سيعكس لدى منظمى الرحلات الأوكرانية والقائمين على صناعة السياحة لديهم مدة اهتمامنا بالسائح الأوكراني وزيادة المعدلات السياحية الوافدة منه.وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحجوزات تؤكد أنه مع بداية شهر مارس المقبل سيشهد زيادة في عدد الرحلات الأوكرانية المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة بنسبة 25% عن المعدلات الحالية، لافتا إلى أن شهر فبراير الحالي شهد انخفاضا فى الحركة الأوكرانية نتيجة تداعيات فيروس كورونا.يشار إلى أن وزارة السياحة ستشارك بمعرض "uitt" الدولى للسياحة والسفر الذى سيقام بمدينة كييف بأوكرانيا خلال شهر مارس المقبل.