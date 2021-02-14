تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حركة السفن بلغت اليوم، الأحد، 13 سفينة حاويات وبضائع عامة.وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته 4 سفن، ويتواجد على الأرصفة 4، ومن المنتظر وصول سفينة.وأشارت إلى أنه يتواجد بميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، مؤكدة أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.