2464 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية 2464 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى ظهر اليوم الأحد.ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، اليوم، عن الوزارة قولها إن ماليزيا سجلت أيضا أعلى عدد من حالات الشفاء حتى الآن، وهو 4525 حالة، مما يرفع إجمالي عدد المرضى الذين تعافوا وخرجوا من المستشفيات إلى 213 ألفا و814.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد 264 ألفا و269، والحالات النشطة 49 ألفا و490 حالة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، وعددها 2464، ثلاث حالات فقط قادمة من الخارج، طبقا لما ذكرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتم الإبلاغ عن سبع حالات وفاة جديدة إلى مركز الاستعداد للأزمات والاستجابة لها، مما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 965 حالة.ويتلقى إجمالي 260 مريضا العلاج في وحدات الرعاية المركزة، و111 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.