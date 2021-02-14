837 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 201 ألف و801 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية، اليوم السبت أنه تم تسجيل ألف و24 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 184 ألفًا و339 حالة.وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ 23 ألفًا و828 شخصًا، منهم 42 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.