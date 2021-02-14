جامعة أسيوط تطلق برنامجا تدريبيا للإقرارات الضريبية الإلكترونية

شهدت جامعة أسيوط، افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للإقرارات الإلكترونية للضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين الذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالتعاون مع وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب بمحافظة أسيوط.وحول تفاصيل البرنامج، صرّح الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة ورئيس المركز، أن البرنامج ممتدّ على مدار خمسة أيام متتالية يقدم من خلالها عدة محاضرات للدكتور بهاء الدين فوزي والدكتور رمضان بشر والدكتورة أمل رمضان بجامعة أسيوط وعصام كمال من وزارة المالية، وسوف يتم منح المتدربين فى نهاية البرنامج شهادة معتمدة من الجامعة ووزارة المالية.ومن جهته، أكد محمود بخيت، أمين عام الجامعة، أهمية البرنامج الذي يهدف إلى إكساب المتدربين المشاركين فنون كتابة التقارير الضريبية بمختلف إدارات الجامعة ومستشفياتها، لمواكبة كل ما هو جديد بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، بمشاركة أكثر من 200 متدرب من العاملين في إدارات الحسابات وشئون العاملين والإدارة العامة للتوجيه المالي ومندوبين المالية بكليات ومستشفيات الجامعة، في الفترة من 14 إلى ‪18 فبراير‬ الجاري.