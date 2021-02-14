رئيس «السكة الحديد» يتابع مشروع وصلة «كفر داود- السادات»

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، الأعمال من بداية ربط الوصلة مع خط "إمبابة-إيتاي البارود"، من محطة كفر داود والطرانة، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال في إطار مشروع إنشاء وصلة كفر داود السادات.وبدأ رئيس الهيئة زيارته بمحطة كفر داود، مستعرضًا الأعمال بالمسافة المقرر العمل بها، موجهًا خلالها بعمل يافطة تحتوي على رسم توضيحي وشرح للمشروع، وذلك بمعرفة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، على أن يتم وضع اليافطة بجوار الكوبري المعدني أعلى الرياح الناصري.كما أكد المهندس أشرف رسلان على تمهيد المسار الخاص بالوصلة حتى دير البركة بالكم ٤، متابعًا بنفسه إزالة أية معوقات بالمسار من شأنها إعاقة إكمال المشروع.وأثناء الزيارة، تم تنفيذ فتح المسار من كم ٢.٥٠٠ حتى كم ٣.٧٠٠، كما تم فتح المسار من كم ١٩ حتى كم ١٨، وتم التأكيد على إنهاء كافة أعمال الرفع المساحي وتخطيط القطاعات الطولية والعرضية للمسافة من كم ٣.٧٠٠ حتى كم ١٩، وعقد اجتماع عاجل بالخصوص بين استشاري المشروع وممثلي كل من السكة الحديد والشركة المنفذة 14 فبراير، لتسليم هذه القطاعات للشركة المنفذة.