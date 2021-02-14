رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم الأحد، على أن يعود البرلمان للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الإثنين.ناقش مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، وانتهى من مناقشة 153 مادة من مواد مشروع القانون.