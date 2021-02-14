بينهم الإسكندر ونوبار باشا.. بدء صيانة تماثيل ميادين الإسكندرية

بدأ حي وسط الإسكندرية، اليوم، في تنفيذ صيانة وتنظيف التماثيل المتواجدة بالميادين بنطاق الحى، في إطار مبادرة وزارة السياحة والآثار بالارتقاء بالمستوى التراثي والحضاري لتماثيل ميادين مصر، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.حيث تم تنظيف وصيانة تمثال نوبار باشا، أول رئيس وزراء لمصر (١٨٢٥_١٨٩٩)، الكائن بالحديقة المتحفية لدار أوبرا الاسكندرية (مسرح سيد درويش)، وذلك بحضور عبد الحي شحاتة مدير عام الإدارة العامة لترميم أثار الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي، مدير العلاقات العامة والإعلام بحي وسط، وإداراة المتابعة بالحي.كما يجري العمل حاليًا من خلال فريقين لنظافة وصيانة تمثال الإسكندر الأكبر الكائن بميدان ساعة الزهور أمام قسم باب شرق، بالإضافة إلى تمثال نوبار باشا، وتشتمل خطة العمل صيانة ونظافة عدة تماثيل بحي وسط هي: «تماثيل حديقة نوبار بميدان الخرطوم، تمثال الخديوي إسماعيل بشارع صفية زغلول خلف المسرح الروماني، تمثال سعد زغلول بحديقة سعد زغلول، تمثال داخل شركة المياه بوابور المياه، تماثيل حديقة الخالدين بجامع إبراهيم»، وذلك ضمن خطة صيانة جميع تماثيل ميادين الإسكندرية ومصر.