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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يحيل قرار فصل عبدالعليم داود للجنة التشريعية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:17 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، بفصل النائب محمد عبد العليم دواد من الحزب، للجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، لمناقشته وفقا للائحة المجلس.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه وفقا للمادة السادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون مجلس النواب، فإنه يشترط لاستمرار عضوية عضو المجلس أن يظل محافظا على الصفة التي انتخب على أساسها، فإن زالت الصفة المنتخب علي أساسها العضو سواء بالفصل أو تغير الصفة لأي سبب، أو انتقل من خانة الحزبية إلى المستقل تسقط عنه العضوية بقرار من أغلبية ثلثي المجلس.

وأضاف "جبالي" وأنه وفقا للمادة 386 من اللائحة الخاصة بمجلس النواب فإنه في حال إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة، بقرار قضائي نهائي ضد أي عضو أو قرار بفصل أي عضو من حزبه السياسي الذي حصل علي العضوية بناء علي ترشيحه، فإنه بذلك يكون قد أخل بأحد شروط العضوية، ويتم عرض الإخطار علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضة على المجلس بناء علي ما توافق معه الدستور والقانون.

وأعلن رئيس مجلس النواب، أن حزب الوفد أخطره بأن النائب سليمان وهدان، أصبح رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بدلا من النائب محمد عبدالعليم داود، وتمنى رئيس المجلس التوفيق والسداد لوهدان في منصبة كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد وممثلا للهيئة امام المجلس.

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