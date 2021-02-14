هيئة نظافة القاهرة تضع أكشاك بمحور متحف الحضارات ومصر القديمة

واصلت هيئة نظافة القاهرة من أعمالها لرفع كفاءة محيط متحف الحضارات تمهيدا لإحياء مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الى متحف الحضارات.وقامت هيئة نظافة القاهرة بوضع أكشاك بمحور متحف الحضارات ومصر القديمة بمعرفة قسم النجارة بالورش الإنتاجية، بناء على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.وتواصل محافظة القاهرة الانتهاء من تطوير مسار نقل المومياوات الملكية تمهيدا للاحتفالية العالمية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة برفع كفاءة الطريق الواصل ما بين المتحف المصري ومتحف الحضارات بطلاء العقارات بلون موحد ورفع كفاءة الإضاءة وتكثيف الأشجار الزينية والتجميلية بالمسار.جاءت الأعمال تنفيذا لقرارات القيادة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبدالعال بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية.