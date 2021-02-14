«الشريعة الإسلامية» تثير الجدل حول لائحة مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتناول اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية بسبب عبارة "الشريعة الإسلامية".وطالب النائب فريدي البياضي، بعدم النص على الاختصاص، مؤكدا أن ذلك البند سيمنع غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم، مطالبا بالنص أن يكون الاقتراح "بما يتفق مع أحكام الدستور"، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية، معقبا: "لو أردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند".وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان على حديث البياضي، مؤكدا أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين في المادة 59، والتي نصت على "أن تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالشئون الدينية المساجد ودور العبادة والأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر والتعليم الأزهر والسياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية"، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.