«قوى عاملة النواب»: الإصلاحات الأخيرة زادت الاقتصاد قوة في مواجهة كورونا

ثمن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، تصريحات صندوق النقد الدولي التي تؤكد توسع مصر في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة كورونا، فضلًا عن دعمها للاقتصاد المصري.وأوضح عياد، في بيان له، أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية في الأونة الأخيرة هي التي جعلت الاقتصاد المصري أقوى في مواجهة الأزمة الناجمة عن "كورونا"، مؤكدًا على أهمية استمرار سبل دعم الاقتصاد حتى الانتهاء من الأزمة نهائيًا خاصة مع ترقب الدولة وصول الموجه الثالثة في شهر أبريل المُقبل.وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن مناخ الإستثمار في مصر آمن ومحفز للغاية، خاصة وأنه يقدم عوائد تفوق غالبية الدول، وهو ما ظهر في آخر 4 سنوات، ويأتي ذلك بسبب حنكة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الأزمات وإدارة الملفات الهامة، لافتًا إلى أن تحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.وأشار البرلماني، إلى أن أزمة فيروس كورونا أثبتت قدرة الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة علي إداره الأزمات والتعامل بمهنيه وحكمه لاحتواء الأزمات.